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Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü

Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü

Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 77 bin 647'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 77 bin 647'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, deprem bölgesindeki eğitim yuvalarının öğrencilerle buluşturulmasının, hayatın olağan akışının ilerlemesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Mahmut Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647'si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Kahramanmaraş Ziya Selçuk Mahmut Özer Güncel Haberler

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