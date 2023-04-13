DEPREM MOLOZLARI MİLLEYHA KUŞ CENNETİ'NE 100 METRE UZAKLIKTAKİ ALANDA DAĞ GİBİ OLDU

HATAY'da depremde yıkılan binaların molozları, Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'ne 100 metre uzaklıktaki boş alana dökülüyor. İş makinelerinin de hummalı bir çalışma yürüttüğü alanda molozlar dağ gibi yıkılırken Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, İçerisinde asbest, kadmiyum gibi ağır metaller içeren molozların buraya dökülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin ardından 20 Şubat'ta iki deprem daha olan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz sahasında yapılan hafriyat çalışmasının ardından toplanan malzemeler, kayıt altına alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti'ne 100 metre uzaklıktaki boş alana taşınıyor. Kamyonların birinin gelip diğerinin gittiği alana dökülen molozlar iş makineleriyle istifneliyor. Her yıl Afrika ve Asya'dan göç eden kuşların dinlenme alanı olan kuş cennetine yakın noktaya dökülen molazlar dağ gibi yığıldı.

BİNLİRCE KUŞ KONAKLIYOR

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, her yıl binlerce kuşun bölgede konakladığını belirterek, Afrika ve Asya'dan gelen kuşlar burada mola verip, beslendikten sonra kuzeye doğru yollarına devam ediyorlar. Depremin hemen ardından toplanan molozlar buraya taşınmaya başlandı. Koca bir yığın haline geldi ve yükselmeye de devam ediyor. İçerisinde asbest, kadmiyum gibi ağır metaller içeren molozların buraya dökülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Toz haline gelen bu maddeler, rüzgar nedeniyle savruluyor ve kanser riskini artırıyor. Bu durumdan akciğer solunumu yapan deniz canlıları ve kuşlar da etkileniyor diye konuştu.