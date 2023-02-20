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Deprem Mersin'de kuvvetli hissedildi, vatandaşlar panikle sokağa çıktı

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Deprem Mersin'de kuvvetli hissedildi, vatandaşlar panikle sokağa çıktı 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Mersin'de gelerek oteller başta olmak üzere bir çok adrese yerleştirilen depremzedeler de büyük panik yaşadıMERSİN Hatay'da meydana 6.

Deprem Mersin'de kuvvetli hissedildi, vatandaşlar panikle sokağa çıktı

6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Mersin'de gelerek oteller başta olmak üzere bir çok adrese yerleştirilen depremzedeler de büyük panik yaşadı

MERSİN Hatay'da meydana 6.4 büyüklüğünde depremin kuvvetli hissedildiği Mersin'de vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem merkez üssünün yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Mersin'de de şiddetli şekilde hissedildi. Diğer illerde olduğu gibi Mersinliler de panikle sokağa kaçıştı. Bir çok kişi araçlarına binerek evlerinden uzaklaşmaya çalışması yer yer trafiğin kilitlenmesine neden oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Mersin'de gelerek oteller başta olmak üzere bir çok adrese yerleştirilen depremzedeler de büyük panik yaşadı.

Depremin yaklaşık 30 saniye sürmesi ve Mersin'de kuvvetli hissedilmesi dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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