DEPREM KÖYÜ ORTADAN İKİYE BÖLDÜ

Kahramanmaraş depremlerinin köylere verdiği hasar, havadan görüntülerle ortaya çıktı. Gaziantep Nurdağı'nda Gökçedere köyünde evlerin ve yolların yanısıra mezarlıkta da yarıklar oluştuğu görüldü. Fay kırıkları mezarlıkta yarıklara, bazı mezarlarda hasara ve taşların da parçalanmasına neden oldu. Köylülerin evlerini boşaltırken, mezarlıktaki hasarı da kendi imkanlarıyla düzenlemeye çalıştığı görüldü.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DÜZELTMEYE ÇALIŞTIK"

Görüntü dökümü