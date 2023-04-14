Deprem konutlarında yaşayan Samsatlılar, afetzedeleri konuk ediyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Adıyaman'ın Samsat ilçesine gelen afetzedeler, deprem konutlarında yaşayan ilçe halkının evlerinde misafir ediliyor.

Samsat'ta 2017 ve 2018'de meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1500 konut yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerinden etkilenen ve ilçeye gelen afezedelerin büyük bölümü bu konutlarda yaşayanlara konuk oluyor.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AA muhabirine, depremler dolayısıyla ilçede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Depremin ardından çok sayıda kişinin ilçeye geldiğini belirten Fırat, "Çağrımızla beraber vatandaşlarımız da bize destek verdiler. Tanıdığımız, tanımadığımız çok kişi Samsat'a gelerek yerleşti. Nüfusumuz 7 bin 800 iken, depremden sonra ilk 4 günde nüfusumuz 100 bine ulaştı." dedi.

Fırat, her evin kapılarını depremzedelere açtığını vurgulayarak, "Her eve yaklaşık 7-8 aile gelerek sığındı. Devletimiz güvenli bölgelerde yurtlar ayırınca ve akrabalarının yanlarına gidince buradan ayrıldılar. Şu anda nüfusumuz 40 bin civarında." diye konuştu.

"Depremzede kardeşlerine misafirperverlik yapıyorlar"

Samsat'taki deprem konutlarının 2017 ve 2018'de yaşanan depremlerin ardından yapıldığına dikkati çeken Fırat, şunları kaydetti:

"Devletimizin afetzedelere yaptığı evler. Samsatlılar depremzede iken şu an depremzedelere misafirperverlik yapıyor. Bu gururu yaşıyoruz, Allah başka acılar yaşatmasın. Dayanıklı evlerimiz olmamış olsaydı, kendimize de yardımcı olamazdık. Samsatlılar olarak bu evler devlet tarafından yapıldığı için şanslıyız. Depremzede kardeşlerine misafirperverlik yapıyorlar. Samsat'ta yıkım gerçekleşmemesi tamamen, evlerin devlet tarafından yapılmış ve sağlam olmasından kaynaklanıyor."

Depremzede Abdulgani Çelik, bir süre çadırda kaldıktan sonra Samsat'a geldiklerini anlatarak, "Geldiğimiz bu ev, 2017 ve 2018 yıllarındaki Samsat depremlerinin ardından yapılan evlerden. Burada kalıyoruz." ifadelerini kullandı.