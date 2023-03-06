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Deprem kayaları söktü, ev ve ağaçlara zarar verdi

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Deprem kayaları söktü, ev ve ağaçlara zarar verdi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci deprem Adana'da kayaları yerinden söküp ev ve ağaçlara zarar verdi.

Deprem kayaları söktü, ev ve ağaçlara zarar verdi

ADANA - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci deprem Adana'da kayaları yerinden söküp ev ve ağaçlara zarar verdi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler bir çok ilde olduğu gibi Adana'da da yıkıma ve insanların hayatlarını kaybetmesine neden oldu. Adana merkezin dışında ilçeler de de kısmen zarar neden olan deprem çevreye de hasar verdi. Özellikle ilkini Kahramanmaraş depremi Adana Aladağ ilçesine bağlı Ceritler Mahallesi Dölekbağı mevkiinde dağdan kayaları koparttı. Kopan kayalar evli 3 çocuk babası Hüseyin Köse'ye it ait eve çarparak zarar verdi. O anda ev kimsenin bulunmaması olası bir faciayı da engelledi. Kaya parçaları yamaçtaki bir çok ağaca da ciddi oranda zarar verdi.

Yıkıcı depremde dağdan kayaların koparak ormanda ağaçları yıkarak mahalleye düştüğüne dikkat çeken Hüseyin Köse'nin yeğeni Hayrettin Köse" 6 Şubat günü gündüz 1 gibi olan depremde kaya yuvarlanarak düştü, eve vurdu. Ev sallanınca evden kaçtık amcamın evine doğru kaçıyorduk kayaların geldiğini görünce farklı yöne kaçmaya başladık. Kayaların olduğu yerlerde göçmeler var. Ağaçlara zarar verdi evlerde çatlaklar oluştu. Depremin ilk günü kuruyan suyumuzda 3'üncü depremde yeniden geri akmaya başladı" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Deprem Adana Güncel Haberler

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