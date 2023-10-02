Deprem kapıda ama evlerini test ettiren yok Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Ücretsiz olarak binaları test etme imkanı verdik, üzülerek söylüyorum sadece 1000 bina müracaat etti "Biz sadece ayna tutuyoruz, bir bağlayıcılığı yok.

Deprem kapıda ama evlerini test ettiren yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

"Ücretsiz olarak binaları test etme imkanı verdik, üzülerek söylüyorum sadece 1000 bina müracaat etti

"Biz sadece ayna tutuyoruz, bir bağlayıcılığı yok. Artık herkes acı gerçekleri bilecek"

"JICA ile birlikte Bursa'nın bütününde mikro bölgelendirme yapıyoruz"

" Bursa'da 1 milyondan fazla binanın yüzde 30-35'lik kısmının sıkıntılı olduğunu tahmin ediyoruz"

"Zemin tanıma çalışması yapan Türkiye'deki üç belediyeden biriyiz

"Yıl sonunda Altıparmak'ta dönüşüm için start veriliyor

BURSA - Depremlerin çabuk unutulduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 milyon yapının bulunduğu Bursa'da binaların yüzde 30-35'inin sıkıntılı olduğunun bilindiğini belirterek, "6 Şubat depremi sonrası akademik odalarla birlikte başlattığımız binaların testlerinin ücretsiz yaptırılması hizmetine üzülerek söylüyorum ki sadece 1000 bina müracat etti. Biz sadece ayna tutuyoruz. Check up yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı ile ortaklaşa yaptığımız dirençli Bursa projesinde yüzde 80 oranında çalışma tamamlandı. Bursa'nın röntgenini tam anlamıyla çekmiş olacağız" dedi. Başkan Aktaş yıl sonu itibariyle de Altıparmak Çarşamba, Hocahasan ve Ahmetpaşa Mahallelerini içerisine alan bölgede yapılacak olan kentsel dönüşüm için ilk kazmanın vurulacağı müjdesini verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında ortaklaşa yürütülecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi ile depreme karşı daha dirençli bir Bursa oluşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'in sorularını cevaplandırdı.

Bursa'da test yaptıran sadece 1000 bina var

Bursa'da sadece 1000 binanın sağlamlık testi yaptırdığına dikkat çeken Aktaş,"Biz depremden sonra bir ön test yapmak adına akademik odalarla iş birliği yaptık. Depreme yönelik her şehir bir karar almaya çalıştı. Fiili olarak herkes ben binamı anlamak istiyorum sıkıntılı mı? Değil mi? diyerek bize müracaat etti. Binanın 50 yıllık olması demek bu binanın illa çürük demek anlamına gelmiyor. Bunun bilimsel ve teknik olarak test edilmesi gerekiyor. Bunu ücretsiz bir şekilde yapma imkanı verdik. Üzülerek söylüyorum bin civarında bina müracaat etti. Geçen hafta arkadaşlara sordum 1 hafta boyunca sadece 1 bina müracaat etmiş. Neden korkuyoruz, "deprem" diye bir gerçek var bu gerçeği anlamamız lazım. Ama ona rağmen biz şuan bu çalışmalar çerçevesinde yüzde 80'in durumunu anladık kalan yüzde 20'lik kısmı da tamamlamış olacağız. Bizim çalışmalarımız 3 ayrı noktada ilerliyor. Biz hepsine açığız, dolasıyla vatandaşımız bu dönüşüme yeter ki ikna olsun bu noktada altyapı oluştursun" dedi.

"Check up yaptırır gibi oturduğun binayı da test yaptır"

Bina testlerinin sonuçlarının bir bağlayıcılığı yada cezai karşılığı olmadığını, vatandaşları tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çeken Alinur Aktaş, "Biz sadece ayna tutuyoruz asla bir bağlayıcılığı söz konusu değil. Nasıl check up yaptırıyorsunuz, sağlık durumunu anlıyorsunuz. 50 ve 60'lı yaşlarda bunu çok daha fazla yaptırıyorsunuz. Karaciğerde yağlanma varsa şekerin ve kolesterolün yüksekse bunu öğrenmek tedbir almak için. Aynı şekilde binanızı anlamayla çalışıyorsunuz. Bunun herhangi bir yaptırımı söz konusu değil. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde özellikle JICA ile yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Bursa'nın bütünüyle alakalı mikro bölgelendirme işlemlerini tamamlamış olacağız. Artık herkes acı gerçekleri bu manada bilecek. Dolasıyla benim naçizane tavsiyem vatandaşlarımız bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsinler. Sadece onların rahatı ve geleceği için başka bir şey için değil" diye konuştu.

1 milyon binanın yüzde 35'i sıkıntılı

Aktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Bursa yaklaşık 1 milyondan fazla binanın olduğu bir şehir. 1999 depreminden sonra 2001 yönetmeliğiyle beraber sonrasında yapılan binalarda bina kaçak değilse herhangi bir sıkıntı söz konusu değil ama takribi olarak yüzde 30-35'lik kısmının sıkıntılı binalar olduğunu az çok tahmin ediyoruz. Bursa hızla gelişen sanayiyle beraber büyüyen Türkiye'nin 4'üncü büyükşehri. Şehir girişleri çok önemlidir. Bizim İzmir ve Ankara tarafından girişimiz var. İstanbul veya Yalova Caddesi diye tabir ettiğimiz bu cadde şehrin önemli merkezlerinden bir tanesi. Fakat zaman içerisinde bu alan çöküntü alanına dönüştü. Burada bu projede dönüşüm sağlanırken bu çöküntü alanları daha sağlam binalara kavuşurken beraberinde yeni yeşil alanlar ortaya çıkıyor. Buradaki Beşyol Kavşağı diye tabir ettiğimiz kavşakta artık ortadaki T2 metro hattının hiç duraksamadan devam edebilmesi ve trafiğin daha hızlı ilerlemesi adına yeni kavşaklar yapılmasına imkan sağlamış olacak. Dolayısıyla projede böyle birkaç fayda olduğunu ifade etmek istiyorum"

"Zemin tanıma çalışması yapan Türkiye'deki ilk 3 belediyeden biriyiz"

Belediyecilik faaliyetleri arasında en zor işin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Genelde belediyeler için mayınlı alandır kentsel dönüşüm. 6 Şubat depremi bize bir kez daha gösterdi ki bu ülkenin bir deprem gerçeği var. Bu deprem gerçeğini görmemiz lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak uzun süredir üstünde çalıştığımız planlar vardı. JICA marifetiyle depremden önce başlamış zeminimiz tanıma çalışmaları yaptığımız Türkiye'deki ilk 3 belediyeden biriyiz. Binalarımızın durumu nedir? Bunu anlamayla alakalı yaptığımız çalışmalar vardı. 6 Şubat depremi bu acı gerçeği bir kez daha gösterdi. Şu an 12 ayrı noktada direkt büyükşehir marifetiyle devam eden kentsel dönüşümlerimiz var. Onlardan bir tanesi İstanbul Caddesi Beşyol diye tabir ettiğimiz bu bölge. Bu bölgedeki kentsel dönüşümü özel sektör marifetiyle birlikte yapıyoruz. Bizim kendimize ait 11 bin 500 metrekare bir alanımız var. 7 ayrı etaba ayırdık ilk 3 etabı tamamlamış olduk. İlk 3 etap içerisinde yaklaşık 200 dönüm alanda 600 civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi. Diğer etaplarla beraber bu yıkım işlemi daha da devam edecek" dedi.

Yıl sonunda Altıparmak'a ilk kazma

Hocahasan, Ahmetpaşa, Çarşamba, Selimiye Mahallelerini de içine alacak Altıparmak bölgesindeki kentsel dönüşüm ile ilgili Akademik odalarla beraber çalıştıklarını belirten Alinur Aktaş, yıl sonunda çalışmaların başlayacağının müjdesini verdi. Aktaş, "Nasip olursa yıl sonunda ilk kazmayı vurma imkanına sahip olacağız. Bunu bir süreç içerisinde yapmamız gerekiyor. Yıkmak zor iştir birçok belediye bu işle ilgilenmez. CHP'li hiçbir belediye kentsel dönüşümü konuşmaz. Çünkü mayınlı bir alan. Biz vatandaşımızın rahatı, huzuru daha güvenli bir hayat yaşaması için çalışıyoruz. Şimdi keşke diyoruz. 6 Şubat depremi öncesinde 11 vilayetimizde kentsel dönüşüm olsaydı da keşke bu sıkıntıları yaşamasaydık 52 bin kaybımız olmasaydı. Bazı çocuklar anne babasız kaldı bazı anne babalar da maalesef eşlerini ve evlatlarını kaybetti. Keşke bu acıları yaşamasaydık. Ama artık geçti. Keşke demeden bu fiiliyatı yerine getirmek gerekiyor" diye konuştu.