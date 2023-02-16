Deprem için gelen Filistin ekipleri Türkiye ve Suriye'deki çalışmalarını bitiriyor

Filistin, arama kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin Suriye'deki çalışmalarını bugün tamamlayacağını, Türkiye'deki ekibin çalışmalarının ise yarın sona ereceğini duyurdu.

Filistin, arama kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin Suriye'deki çalışmalarını bugün tamamlayacağını, Türkiye'deki ekibin çalışmalarının ise yarın sona ereceğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Filistin arama kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin bugün Suriye'de 8 gün süren çalışmalarını tamamlayacağına işaret eden Maliki, ekibin, yarın sabah bölgeden ayrılacağını kaydetti.

Malatya'daki ekibin ise çalışmalarını cuma günü tamamlayacağını belirten Maliki, "Bu ülkede de 8 gün geçiren ekip, pazar sabahı Türkiye'den ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Maliki, ekibin, arama kurtarma çalışmaları yapma, depremzedelere tedavi ve psikolojik destek sağlama, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtma gibi çalışmalarda bulunduğunu aktardı.

Türk hükümeti ve sahada çalışan tüm kurumlarla yapılan işbirliği ve koordinasyondan övgüyle söz eden Maliki, Filistin ekibinin yürüttüğü çalışmaların, her iki ülkeyle ilişkilerin derinliğini yansıttığını ifade etti.