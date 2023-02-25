DEPREM HATAY'DA TERSİNE GÖÇE NEDEN OLDU; KÖYLERDE NÜFUS ARTTI

DEPREMLER nedeniyle şehir merkezleri ağır hasar alınca insanlar daha dağlık, zemini sağlam olduğu nedeniyle evlerin yıkılmadığı köylerine gitti. Reyhanlı'nın önceden köy olan kırsal olarak geçen Bükülmez Mahallesi'nin nüfusu depremden sonra yüzde 25 arttı. Mahallenin muhtarı Hüseyin Dolgun, Köyümüzde deprem sırasında herhangi bir bina yıkılmadı, zemin sağlam ama dışarıdan çok göç oldu. Genelde Antakya'dan evleri yıkılanlar, hasar alanlar daha sağlam ve güvenli diye köyüne döndü. Bir evde 4-5 aile kalıyor, çadıra ihtiyacımız var dedi.

Depremler nedeniyle şehir merkezleri ağır hasar alınca daha dağlık, zemini sağlam olduğu nedeniyle evlerin yıkılmadığı köylere akın oldu. Hatay Reyhanlı'nın önceden köy olan ve kırsal olarak geçen Bükülmez Mahallesi'nin nüfusu depremden sonra yüzde 25 arttı. Tersine göçü yaşayan köy havadan da görüntülendi.

'HER EVDE 4-5 AİLE YAŞIYOR, O NEDENLE ÇADIRA İHTİYACIMIZ VAR'

Bükülmez Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Dolgun, son durumu şöyle anlattı

Köyümüzde deprem sırasında herhangi bir bina yıkılmadı, zemin sağlam ama dışarıdan çok göç oldu. Genelde Antakya'dan evleri yıkılanlar, hasar alanlar daha sağlam ve güvenli diye köyüne döndü. 400 haneli köyümüzün nüfusu bin 500'dü, 2 bin oldu daha da geliyorlar. Her evde 4-5 aile yaşıyor, o nedenle çadıra ihtiyacımız var.

Kızı, eşi ve çocuklarıyla yanına sığınan Hasan Dolgun (62) da İlk defa böyle bir şey yaşadık, çok sallandık. Köyümüz güvenli, evler tek katlı ve zemin sağlam. Kızım eşi ve çocuklarıyla Antakya'ya yaşıyordu, daha güvenli ve sağlam diye bize sığındılar. İstedikleri kadar kalabilirler bir yere gitmelerine izin vermiyorum diye konuştu.

'ÇOCUKLARI ÇARŞAFA BAĞLAYIP BALKONDAN SARKITARAK ÇIKARDIK'

Eşi ve çocuklarıyla Antakya'dan kayınpederinin köyüne göçen Zekeriya Kızgın (43) ise, Sallantıya uyandık hemen çocukları güvenli bir yere almaya çalıştık. Ama yan bina bizim üstümüze yıkıldı o nedenle evden çıkamadık, 9 buçuğa doğru anca çıktık. Zor bir süreçti çocukları kurtarmamıza dua ediyoruz. 8 katlı binanın ikinci katında oturuyoruz kolonlar ve bina sağlam ama yan bina üzerimize yıkılınca evin yarısını götürdü. Yan binanın enkazından hiçbir şey görmüyorduk, mutfaktan bir ışık gördüm dışarı çıkabilen komşularımız da bizi kurtarmak için sesleniyordu. Çocukları mutfağın balkonu vardı çarşafla bağlayıp sarkıtarak çıkardık. Biz de yan binanın enkazından aşağıya atladık. 9 yaşındaki kızım çok etkilendi atlatamadı. Tamamen atlatmamız uzun sürecek gibi duruyor. Köyün güvenli olduğunu öğrenince buraya geldik. Şimdilik buradayız ama çocuğumuzun okulu için mecbur bir yere gideceğiz diye konuştu.