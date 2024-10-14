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Deprem Hasarlı Araçlarla Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Tutuklama

Deprem Hasarlı Araçlarla Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Tutuklama
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Tekirdağ merkezli 11 ilde, depremde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 26 şüpheliden 22'si tutuklandı, 147 kişi mağdur edildi.

TEKİRDAĞ merkezli 11 ilde, depremde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri araçlarla change işlemi yaparak piyasaya süren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 22'si tutuklandı. Şüphelilerin 147 vatandaşı mağdur ederek, 114 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından deprem hasarlı araçların motor ve şaşi numaralarını kopyalayarak Bulgaristan'dan getirilen araçlarla change işlemi yapıldığını belirledi. Çalışmada, change yapılan araçların üçüncü kişilere satıldığı ve satılan araçlara GPS takılarak, satın alınan kişilerden tekrar çalınarak parçalandığı tespit edildi. Tekirdağ polisi, şüphelilere yönelik 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 2'si Bulgaristan uyruklu 26 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, 35 change yapılan araç ele geçirdi.

Şüphelilerin, 147 kişiyi mağdur ettiği ve 114 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 22'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Operasyon Politika Tekirdağ 3-sayfa Ekonomi Güncel Deprem Hukuk

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