Depremde hasar gören araçları şase numaralarını değiştirip satanlara operasyon: 29 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada depremde hasar gören araçları, şase numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü belirlenen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilere yönelik 10 ilde operasyon başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören araçları piyasa değerinin altında alıp, şase numaralarını değiştirerek piyasaya süren şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin, bu araçlara yurt dışından ülkeye sokulan ya da yakalamalı araçların şase numaralarını işleyip, sattıkları tespit edildi. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale'de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 'Kaçakçılık kanununa muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

