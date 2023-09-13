"Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası" 15 Eylül'de İstanbul'da başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İstanbul'da düzenlenecek ve 15 Eylül'den itibaren 3 gün devam edecek "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası" kapsamında yeni hazırlanacak deprem yasasının altyapısı oluşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İstanbul'da düzenlenecek ve 15 Eylül'den itibaren 3 gün devam edecek "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası" kapsamında yeni hazırlanacak deprem yasasının altyapısı oluşturulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası" 15-16-17 Eylül tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açılış konuşmasını yapacağı şurada ana gündem, başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesi olacak.

Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı, ortak bir yaklaşım ve yol haritasının geliştirilmesinin amaçlandığı şurada deprem risklerinin tüm yönleriyle ele alınarak dönüşüm stratejilerinin belirlenmesi ve tavsiye kararlarının alınması hedefleniyor.

Kentsel dönüşümden konut arzına, dönüşüm sürecini geciktiren hukuki kararların çözümünden dönüşüm modellerine kadar birçok konu başlığının ele alınacağı şura kapsamında yeni hazırlanacak deprem yasasının altyapısı da oluşturulacak.

Şurada, Türkiye'nin afetlere karşı güçlendirilmesi vizyonu çerçevesinde, alanında uzman isimlerin katılımıyla kentsel dönüşüme ilişkin yasal stratejiler, finansmana yönelik stratejiler, kentsel dönüşümün önceliklendirilmesi, konut arzına yönelik stratejiler, İstanbul'da kentsel dönüşüm, kamuoyu farkındalığı oluşturma başlıklarında 6 komisyon toplantısı da düzenlenecek.

Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu, kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması ve deprem yasası çıkarılması adına çalışmalarını şura kapsamında yürütecek. Komisyonda, dönüşümün önündeki engellerin hukuki anlamda çözülmesi, kentsel dönüşümle alakalı mevzuatlarda gereken düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve kentsel dönüşüm sürecini mevzuat kapsamında hızlandırmaya yönelik atılması gereken adımlar ele alınacak.

Olası Marmara depreminden en çok etkilenmesi beklenen İstanbul'un hazırlığı ve dönüşümü doğrultusunda oluşturulan "İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu"nda ise kamu ve özel sektör iş birlikleri masaya yatırılacak, sürecin hızlandırılmasına yönelik yol haritası masaya yatırılacak.

Açıklamaya göre, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.