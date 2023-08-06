Deprem felaketinin üzerinden 6 ay geçti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın da içinde bulunduğu 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde 6 ay geride kaldı.

Asrın felaketinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremde 8 bin 387 vatandaşın hayatını kaybettiği Adıyaman'da binlerce vatandaş yaralandı. Depremde 8 bin 282 bina yıkıldı veya acil yıkıldı. 20 bin 201 bina ağır hasar alırken, 4 bin 629 bina orta hasarlı olarak tespit edildi. Toplam 33 bin 112 bina yıkık, ağır ve orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. Hafif hasarlı binalar ile birlikte Adıyaman'daki yapıların yüzde 68'i depremden etkilendi. Depremin hemen ardından devlet kısa, orta ve uzun vadeli programlarını hayata geçirdi. Bir taraftan yıkılması gereken binalar yıkılırken, diğer taraftan enkazlar temizlendi. Ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, insanların barınma ihtiyacını gidermek için kurulan çadır kentlerin yerini konteyner kentler aldı. Adıyaman merkez ve ilçelerinde toplam 48 noktada kurulan konteyner kentlerde 55 bin 908 kişi barınıyor. Geçici barınmanın yanında kalıcı konutların da yapımı sürüyor. Adıyaman merkez ve ilçelerinde 32 bin 360 kalıcı konut yapılıyor. Esnafların iş yerlerini açmaya başladığı kentte, yıkılan iş yerlerinin yerine konteyner çarşılar kuruldu. Kentin yeniden inşası için geniş çaplı bir alanda incelemeler yapılarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İmar Planına Esas Mikro Bölgeleme Etüt Raporu hazırlandı. Deprem nedeni ile durdurulan imar, ruhsat, inşaat ve 18. madde imar uygulamaları Adıyaman Belediyesi tarafından yeniden başlatıldı. Hazırlanan rapor sonucu dere ve çay yatakları dışında zemin açısından sakıncalı alan bulunmadığı belirlendi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Adıyaman bu depremde en çok etkilenen illerden bir tanesi, hatta bina stokunun gördüğü zarar ve kaybettiğimiz insan sayısı açısından ilin genelleme oranına baktığımızda en çok zarar gören il. Depremin ilk anından itibaren çeşitli çalışmalar, çeşitli gayretler gösteriliyor. Bunun ilk etaptaki arama kurtarma dönemi ve arkasından gelen geçici barınma dönemi artık sona erdi. Bundan sonra özellikle insanları geçici barınma alanlarına tamamen yerleştirip, kalıcı konutların hızla inşasını sağlayıp arkasından da insanlarımızı oraya transfer etme zamanındayız. İlimizde ilk dönemlerde çok ciddi sayıda çadır kuruldu, çadır kentler oluşturuldu. Son 1 ay içerisinde yoğun bir çaba içerisindeyiz. O da şudur; çadır kentleri tamamen ortadan kaldırıp, çadır kentlerde kalan vatandaşlarımızın tamamını konteyner kentlere almaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede ilimizde 1 hafta içerisinde bir tane dahi çadır kent kalmayacak. Onu söylemek istiyorum. Bu çalışmaların da sonuna geldik. İçişleri Bakanımızın her fırsatta söylediği gibi depremzede dediğimizde sadece iki statü kalsın istiyoruz. Bu statülerin biri bizden kira yardımı alan vatandaşlarımız, bir de konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımız. Bu çerçevede de işin son aşamasına geldik. Kamu tesislerinde kalan vatandaşlarımızın tamamını konteyner kentlerimize aldık. Bugün akşam itibarıyla hepsi bitmiş olacak. Bahsettiğim gibi çadır kentlerin tamamını kaldırmış olacağız. Ayrıca sokak aralarında vatandaşlarımızın kullanmadığı çadırları da tamamen kaldırıyoruz. Bunun için de özel ekipler oluşturduk. Bir taraftan da ağır hasarlı binaların yıkım süreci devam ediyor. Adıyaman'ımızda 20 bin 200 kadar ağır hasarlı binamız var. Bu ağır hasarlı binalarımızın yıkım sürecinde de çok ciddi hızlı bir ilerlememiz var. Bunu bir taraftan da vatandaşlarımızı rahatsız etmeden yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarda yüzde 30 seviyelerindeyiz. Çalışmalarımız hızlı gidiyor. İnşallah kısa süre içerisinde ağır hasarlı binaları da yıkımını tamamlamış olmak istiyoruz. En önemli konulardan bir tanesi de kalıcı konutlardır. Kalıcı konut inşaatları da devam ediyor. İlimiz genelinde yaklaşık 33 bin 700 konutun ihalesi yapıldı ve inşaatları devam ediyor" diye konuştu.