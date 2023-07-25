Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde mezarlık yolunda bir evin duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sonrası trafikte yaşanan panik ve bir vatandaşın yola düşen duvar parçalarını kaldırması anbean görüntülendi.

Deprem evin duvarını böyle yıktı

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde mezarlık yolunda bir evin duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kozan'da bu sabah saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde Fehmi Özay Türkay Caddesinde bir evin duvarının yıkılması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Duvar depremin şiddeti ile birlikte yerle bir olurken, deprem sonrası trafikte yaşanan panik ve bir vatandaşın yola düşen duvar parçalarını kaldırması anbean görüntülendi. Daha sonra belediye ekipleri enkazı kaldırma çalışması başlattı.