Deprem enkazı üzerinde hırsızlık! O anlar canlı yayında ekrana yansıdı

Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen illerimizden biri olan Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekibindeki kişinin cep telefonunu çaldığı anlar canlı yayında ekrana yansıdı.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde Şanlıurfa ilimiz de oldukça etkilendi. Bölgede kurtarma çalışmaları sırasında ekrana gelen bir görüntü ise "Bu kadarına da pes" dedirtti.

CANLI YAYINDA CEPÇİLİK YAPTI

TRT Haber ekranına yansıyan görüntüde enkaz üzerinde ekipler canla başla mücadele ederken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cepçilik yaptığı anlar canlı yayına yansıdı.

HERKES EMNİYETİ ETİKETLİYOR

O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı emniyetin sayfasını etiketleyerek bu kişi hakkında gerekenin yapılmasını istedi.