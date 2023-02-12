Deprem dayanışması: Türkiye ve Yunanistan'dan ortak mesaj

Deprem bölgesinde ortak basın toplantısı düzenleyen Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları, iki ülkenin ilişkileri geliştirmek için başka bir felaketi beklemek zorunda olmadığına vurgu yaptı.

Deprem bölgesinde ortak basın toplantısı düzenleyen Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları, iki ülkenin ilişkileri geliştirmek için başka bir felaketi beklemek zorunda olmadığına vurgu yaptı.Deprem bölgesini ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olan Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis liderliğindeki Yunan hükümeti ve tüm Yunan halkı adına başsağlığı dileklerini iletti.

Yunanistan dahil Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ekiplerin şu ana kadar enkaz altından 205 kişi kurtardığını açıklayan Dendias, Yunan hükümetinin Türkiye'ye 80 ton tıbbi ekipman ve ilk yardım malzemesi gönderdiğini belirtti.

"Yunanistan'ın çabaları burada bitmeyecek" ifadesini kullanan Dendias, "Yunanistan bu zor zamanlarda Türkiye'ye destek olmak için hem ikili düzeyde hem de bir AB üyesi olarak elinden gelen her şeyi yapacak" diye ekledi.

"İyi komşuluk bugünlerde belli olur"

Depremlerden sonra Türkiye'yi ilk arayan ve yardım teklifinde bulunan ülkelerden birinin Yunanistan olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu ise "Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler, çok sayıda uçakla insani yardımlarını da Türkiye'ye getirdiler. Hatta bir uçakla Yunanistan'dan bir diğer dostumuz Christos Stylianides (Yunanistan Sivil Savunma Bakanı) bizzat Adana'ya gelerek, yardımları Türkiye'ye ulaştırdı" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Canlı olarak çıkarılan her kişiden sonra sadece burada Yunanistan ekibinin değil, tüm Yunan halkının da ne kadar mutlu olduğunu gördük, izledik. İyi komşuluk böyle günlerde belli olur" dedi.

Dendias aracılığıyla Yunan hükümetine ve tüm Yunan halkına teşekkürlerini sunan Çavuşoğlu, 1999 yılında yaklaşık bir ay arayla hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da deprem yaşandığını ve önce Yunanistan'ın Türkiye'nin yardımına koştuğunu, daha sonra da Türkiye'nin Yunanistan'a yardım ettiğini hatırlattı.

"Ben o zaman siyasetçi değildim, bir okuyucu mektubu gönderdim TIME dergisine ve daha sonra yayımladılar bu mektubumu. 'Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz' demiştim" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, bugün de Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak aynı düşüncede olduğunu belirtti.

"Mevlüt'ün dediklerinin altına imzamı atmak istiyorum" diyen Dendias da "İlişkilerimizi geliştirmek için başka doğal afetleri beklememize gerek yok" ifadesini kullanarak Çavuşoğlu'na hak verdi.