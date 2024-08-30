Deprem Bölgesinin Yeniden İnşası İçin 4 Milyar Dolarlık Kaynak Sağlandı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kuruluşlardan deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik sağlanan kaynağın 4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kuruluşlardan deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik sağlanan kaynağın 4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UIuslararası kuruluşlardan deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik uygun koşullarda sağladığımız kaynak 4 milyar dolara ulaştı" dedi.
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