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Deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

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Deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gelen yardımlar, AFAD tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gelen yardımlar, AFAD tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.

Afşin'de AFAD depolarının koordinasyonunu sağlayan Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ömer Osman Dogan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hayırsever vatandaş ve kurumlardan ilçeye gelen insani yardım malzemelerini vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

Afşin'e 1 günde yaklaşık 50'ye yakın tır geldiğini ifade eden Dogan, "4 ana depomuz olmak üzere 6 dağıtım noktası olmak üzere tüm mahalle muhtarlarımız aracılığıyla depremzede vatandaşlarımıza yardımları ulaştırıyoruz. Şu anda ulaşamadığımız bir mahallemiz yok. Yardım çalışmaları gece gündüz esasına göre sürdürülmekte." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım malzemelerinin öncelik ve ihtiyaç sıralamasının gözetilerek vatandaşlara ulaştırıldığını ifade eden Dogan, "Depremden etkilenen ve depolara ulaşamayan vatandaşlarımıza yardım malzemelerini evlerine götürüyoruz. Dağıtım noktalarında ise vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu faaliyetlerde etkin olarak çalışan gönüllü arkadaşlarımız var. Gönüllü arkadaşlarımıza ve buraya yardım ulaştıran hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Ömer AFAD Güncel Haberler

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