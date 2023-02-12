Deprem bölgesine yardım götürecek yük gemisi Bodrum Limanı'nda

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım malzemeleri nakledecek yük gemisi Bodrum Limanı'na yanaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırılan "Transfighter" adlı gemiye, Bodrum ve Yunanistan'dan toplanan yardım malzemeleri yüklendi.

Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle gemiye 5 tır ve 184 palet yardım malzemesi ekiplerce iş makinesi ve forkliftle taşındı. Gemide ağır iş makineleri ve araçların yanı sıra konteyner, yaşam malzemeleri, gıda, ilaç ve su gibi yardımların da bulunduğu gözlendi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, gazetecilere, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yardım malzemelerinin yüklendiği geminin gün içerisinde limandan ayrılacağını söyledi.

Geminin Bodrum Limanı'nın ardından Antalya ve Mersin limanlarına da uğradıktan sonra yardımları deprem bölgesine götüreceği belirtildi.