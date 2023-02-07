Deprem Bölgesine Giden Otoyol Yardım Taşıyan Araçlarla Doldu

İSTANBUL, 7 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin kuzeybatısından güneyine giden otoyol Pazartesi akşamı her türlü yardım malzemesi ile iş makinesi taşıyan kamyon ve araçlarla doldu.

İSTANBUL, 7 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin kuzeybatısından güneyine giden otoyol Pazartesi akşamı her türlü yardım malzemesi ile iş makinesi taşıyan kamyon ve araçlarla doldu. Yolların karlı ve buzlu olmasına ve gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen hepsi en kısa sürede deprem bölgesine ulaşmaya gayret ediyordu.

Özel bir şirkette çalışan Ahmet Moris, bir tıra yüklediği iş makinesi ile Bolu'dan depremin ağır hasara yol açtığı Gaziantep'e doğru yola çıkanlardan biriydi.

Otoyolda bulunan bir dinlenme alanında Xinhua'ya konuşan Moris, "Oradaki vatandaşlarımıza yardım edeceğiz. Bunu insanlık, vatandaşlarımız ve halkımız için yapıyoruz" dedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların büyük bölümü karla kaplandığı ve ulaşım sekteye uğradığı için deprem bölgesine yolculuğun zorlu olacağı biliniyordu.

Yolculuğun 15 saat kadar süreceğini ve Gaziantep'e Salı günü öğle saatlerinde varabileceğini tahmin ettiğini söyleyen Moris, "Adana'ya kadar otoyolu kullanacağız. Otoyoldan sonra çevre yoluna geçeceğiz. Yani polis nereye izin verirse biz de o açık yoldan ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Kocaeli Belediyesi'nde çalışan Fuat Gençtürk ise depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a iş makinesi götürüyordu.

Xinhua'ya konuşan Gençtürk, "Ya bina yıkımında ya da enkaz kaldırmada görev alacağız" dedi ve ekledi: "Kocaeli'nden saat 5 gibi çıktık. Şanslıysak öğle saatlerinde oraya varırız. İki sürücü olduğumuz için mola vermeden giderebiliriz."

Gençtürk'ün Xinhua'ya konuştuğu sırada gıda malzemeleri taşıyan bir Kızılay konvoyu otoyoldan geçti.

Son resmi verilere göre depremde 3.381 kişi hayatını kaybetti, 20.426 kişi ise yaralandı.