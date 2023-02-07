Deprem bölgesine gidecek yardım gemisinde yükleme işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yardım malzemeleri ve iş makineleri götürecek Ro-Ro gemisinde yükleme işlemleri sürüyor.

Pendik Limanı'nda demirli Ro-Ro gemisine, deprem bölgesine gönderilecek karavanlar, iş makineleri, tırlar, ekipmanlar ve gıda kolileri yükleniyor.

Geminin, yükleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından İskenderun Limanı'na gitmek üzere demir alacağı belirtildi.

DFDS Terminal ve Acenteler Direktörü Levent Şinel, yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu organizasyonun en büyük planlayıcısı ve destekçisi olduğunu söyledi.

Şinel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Valiliği, AFAD, Pendik Kaymakamlığı ve diğer resmi kuruluşlarla birlikte DFDS olarak el birliği yaptık ve bununla birlikte gemimizi sabah hazırladık. Şu anda yüklememiz devam ediyor. Büyük bir ihtimalle yüklemenin tamamlanmasına müteakip seyrimize başlayacağız. Bölgede ihtiyaç olan tüm yürüyen malzemeleri gemimize yükledik. Planımız, en kısa sürede kalkıp 48 saat içerisinde İskenderun bölgesine varmak. Şu anda birçok yük var. İş makineleri, gıda ve suyun da bulunduğu, devletimizin belirlediği ihtiyaç listesi dahilinde bütün yardımlar bulunuyor."