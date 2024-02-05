Deprem Bölgesine 2 Bin 161 Projeye Hibe Desteği Sağlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesine 2 bin 161 projeye hibe desteği sağlandığını söyledi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IPARD, Uzman Eller ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programları kapsamındaki hibe desteklerimiz, depremden etkilenen illerimizde üretimin devamlılığına güç kattı. Devlet- millet el ele vererek yaraları sarmaya, kırsalı kalkındırmaya devam edeceğiz. Kırsal Kalkınma Destekleri 189,1 milyon TL 2023 yılında Afet Bölgesi illerimizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Kırsalda Uzman Eller Projesi kapsamında 2 bin 161 projeye hibe desteği sağlandı. 220 milyon TL Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerindeki IPARD projelerinin hibe tutarlarında fiyat farkı uygulaması gerçekleştirilerek ilave destek sağlandı" dedi.