Deprem bölgesinden ve 24 ülkeden çocuklar Anıtkabir ile TRT'yi ziyaret etti

İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleştirilecek 45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği öncesi 24 ülkeden katılım sağlayan çocuklar ile deprem bölgesinden gelen çocuklar ve TRT yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleştirilecek 45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği öncesi 24 ülkeden katılım sağlayan çocuklar ile deprem bölgesinden gelen çocuklar ve TRT yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 23 Nisan'da 45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği programı gerçekleştirilecek. Şenliğin bu yılki teması, yaşanan deprem felaketi nedeniyle "Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek" olarak belirlendi.

Bu kapsamda, deprem bölgesinden ve 24 ülkeden gelen çocuklar TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Programda, saygı duruşunun ardından Sobacı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından temsil heyeti ve çocuklar TRT Genel Müdürlüğüne gitti. Genel Müdürlükte dünya çocuklarını TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotları karşıladı.

Sobacı, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, "Bir yanımız buruk" dedi.

Zahid Sobacı, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki çok farklı dilleri konuşsanız da bugün bir araya gelmenize vesile olan, tanışmanıza ve kaynaşmanıza vesile olan sevgi dilini her daim koruyacaksınız. Biz de Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, TRT ailesi olarak dünya çocukları arasındaki bu sevginin, dostluğun, kardeşliğin daha da güçlenmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de bulunduğunuz süre zarfında çok güzel anılarla, birikimlerle edindiğiniz yeni kardeşliklerle, dostluklarla ülkemizden ayrılacağınızı düşünüyorum. Tüm çocuklarımızın barış ve kardeşlik ikliminde yaşayabileceği bir dünya temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyorum, hepinizin gözlerinden öpüyorum."

Heyet temsilcileri ülkelerine özgü hediyeleri Sobacı'ya takdim etti.