Deprem bölgesinden tahliye edilen 167 kişi THY uçağıyla İstanbul'a getirildi
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Deprem bölgesinden tahliye edilen 167 kişiyi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Deprem bölgesinden tahliye edilen 167 kişiyi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Havalimanı'nda tahliye uçuşları devam ediyor.
THY'nin TK 4371 sefer sayılı ve 167 yolcusu bulunan uçağı 00: 15 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Yolcular burada hazırda bekletilen otobüslerle havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel