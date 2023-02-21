Deprem bölgesinden tahliye edilen 167 kişi THY uçağıyla İstanbul'a getirildi Güncel Haberler Deprem bölgesinden tahliye edilen 167 kişiyi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Deprem bölgesinden tahliye edilen 167 kişiyi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Havalimanı'nda tahliye uçuşları devam ediyor. THY'nin TK 4371 sefer sayılı ve 167 yolcusu bulunan uçağı 00: 15 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Yolcular burada hazırda bekletilen otobüslerle havalimanından ayrıldı. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Türk Hava Yolları İstanbul Deprem Güncel Haberler

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