Deprem bölgesinden Kastamonu'ya getirilen çocuklara polisler moral veriyor Güncel Haberler Kastamonu Emniyet Müdürlüğü çalışanları, deprem bölgesinden kente getirilen çocuklarla oyunlar oynayarak yaşadıklarını unutturmaya çalışıyor. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü çalışanları, deprem bölgesinden kente getirilen çocuklarla oyunlar oynayarak yaşadıklarını unutturmaya çalışıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 5 aile, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na yerleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli de aileleri ziyaret ederek, moral verdi. Ailelerin 10 çocuğuyla ilgilenen polisler, onlarla oyunlar oynayıp hoş zaman geçirmeleri için ellerinden geleni yaptı. Polisler, yanlarında getirdikleri oyuncakları da çocuklara hediye etti. Depremzede aileler, polislere gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Deprem Güncel Haberler

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