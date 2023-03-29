Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 749 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 21 bin 601 kişiden 749'unun tedavisi sürerken, 20 bin 852'si taburcu edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 21 bin 601 kişiden 749'unun tedavisi sürerken, 20 bin 852'si taburcu edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremlerde yaralananlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilerek, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 21 bin 601 depremzededen 20 bin 852'si taburcu edildi.

Kentte, 21 Mart'ta 848 depremzedenin tedavisi sürerken, bugün itibarıyla sayı 749'a düştü.