Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen hastalardan 9 bin 385'i taburcu edildi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve İstanbul'a getirilen hastalardan 9 bin 385'i taburcu edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve İstanbul'a getirilen hastalardan 9 bin 385'i taburcu edildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 10 bin 606 yaralıdan 9 bin 385'i taburcu edildi. 1221 depremzedenin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan İstanbul Güncel Haberler

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