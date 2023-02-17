Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1392 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 8 bin 973 vatandaştan 1392'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 7 bin 581'i taburcu edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 8 bin 973 vatandaştan 1392'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 7 bin 581'i taburcu edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Şu ana kadar kente getirilen 8 bin 973 yaralıdan 7 bin 581'i taburcu edilirken, 1392 depremzedenin tedavisi sürüyor.