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Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1322 yaralının tedavisi sürüyor

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Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1322 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 547 vatandaştan 1322'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürerken, 8 bin 225'i taburcu edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 547 vatandaştan 1322'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürerken, 8 bin 225'i taburcu edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Şu ana kadar kente getirilen 9 bin 547 yaralıdan 8 bin 225'i taburcu edilirken, 1322 depremzedenin tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan İstanbul Güncel Haberler

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