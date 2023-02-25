Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1186 yaralının tedavisi sürüyor Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 13 bin 724 kişiden 1186'sının tedavisi çeşitli hastanelerde sürürken 12 bin 538'i taburcu edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 13 bin 724 kişiden 1186'sının tedavisi çeşitli hastanelerde sürürken 12 bin 538'i taburcu edildi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi. Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi. Kente getirilen 13 bin 724 yaralıdan 12 bin 538'i taburcu edilirken 1186 depremzedenin tedavisi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan İstanbul Güncel Haberler

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