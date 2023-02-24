Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1176 yaralının tedavisi sürüyor Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 13 bin 584 kişiden 1176'sının tedavisi çeşitli hastanelerde sürerken, 12 bin 408 kişi taburcu edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 13 bin 584 kişiden 1176'sının tedavisi çeşitli hastanelerde sürerken, 12 bin 408 kişi taburcu edildi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi. Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi. Kente getirilen 13 bin 584 yaralıdan 12 bin 408'i taburcu edilirken, 1176 depremzedenin tedavisi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan İstanbul Güncel Haberler

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