Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1115 yaralının tedavisi devam ediyor Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 17 bin 239 hastadan 1115'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 16 bin 124'ü taburcu edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 17 bin 239 hastadan 1115'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 16 bin 124'ü taburcu edildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi. Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı. Bugüne kadar kente getirilen 17 bin 239 hastadan 16 bin 124'ü taburcu edilirken, 1115 depremzedenin tedavisi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş İstanbul Güncel Haberler

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