Deprem bölgesinden gelen 7 yaralı Kastamonu'da tedavi altına alındı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 7 vatandaş Kastamonu'da tedavi altına alındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 7 vatandaş Kastamonu'da tedavi altına alındı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden gelen 7 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kastamonu Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu ile yaralı depremzedeleri hastanede ziyaret etti. Vali Çakır, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Sağlık Müdürü Kutlu, AA muhabirine, hastaların durumunun iyi olduğunu, tedavilerinin devam edeceğini söyledi. Kaynak: AA / Güncel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kahramanmaraş Kastamonu Güncel Haberler

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