Deprem bölgesinden dönen sağlık ekibinin olduğu araca TIR çarptı: 1 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki görevlerini tamamlayarak Siirt'e dönen UMKE ekibine ait araca, TIR'ın arkadan çarptığı kazada 1 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Batman- Siirt karayolunda meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan, içinde sağlık personellerin olduğu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) ait 56 AAT 614 plakalı araca, Batman Çayı Köprüsünde 55 ACT 703 plakalı TIR, arkadan çarptı. Kazada UMKE aracında bulunan sağlık ekibinden Delal Şen yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şen'e ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.