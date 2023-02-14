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Deprem bölgesinden ayrılan İspanyol arama kurtarma ekibini taşıyan uçak İstanbul'a geldi

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Deprem bölgesinden ayrılan İspanyol arama kurtarma ekibini taşıyan uçak İstanbul'a geldi

Adıyaman'daki arama kurtarma faaliyetlerine katılan 15 kişilik İspanyol ekibi, ülkelerine dönmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi.

Adıyaman'daki arama kurtarma faaliyetlerine katılan 15 kişilik İspanyol ekibi, ülkelerine dönmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan İspanyol ekibi ve 5 arama köpeğini taşıyan "CN235" tipi nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

İspanyol arama kurtarma ekibi, hazırda bekleyen araçlarla AFAD ekiplerinin eşliğinde İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

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Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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