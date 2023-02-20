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Deprem bölgesinden ayrılan İBB'nin 32 kişilik itfaiye personeli TSK uçağıyla İstanbul'a döndü

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Deprem bölgesinden ayrılan İBB'nin 32 kişilik itfaiye personeli TSK uçağıyla İstanbul'a döndü

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 32 kişilik itfaiye ekibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İstanbul'a geldi.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 32 kişilik itfaiye ekibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İstanbul'a geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan İBB'nin 32 kişilik itfaiye ekibini taşıyan nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

İtfaiye personeli burada hazırda bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

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Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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