Deprem bölgesinden ayrılan İBB'nin 32 kişilik itfaiye personeli TSK uçağıyla İstanbul'a döndü Güncel Haberler Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 32 kişilik itfaiye ekibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İstanbul'a geldi. Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 32 kişilik itfaiye ekibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İstanbul'a geldi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan İBB'nin 32 kişilik itfaiye ekibini taşıyan nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. İtfaiye personeli burada hazırda bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Güncel Haberler

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