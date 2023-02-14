Deprem bölgesinden ayrılan 60 arama kurtarma personeli TSK'nın uçağıyla İstanbul'a getirildi Güncel Haberler Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı askeri personel ve gönüllüler, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İstanbul'a geldi. Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı askeri personel ve gönüllüler, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İstanbul'a geldi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan 60 askeri personel ve gönüllüleri taşıyan nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Askeri ve sivil kurtarma ekipleri burada hazırda bekleyen otobüslerle havalimanından ayrıldı. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz İstanbul Adana TSK Güncel Haberler

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