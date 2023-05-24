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Deprem bölgesinden Amasya'ya gelen kalay ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Deprem bölgesinden Amasya'ya gelen kalay ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Güncel Haberler

Kalaycılık yapan ve 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşayan Mahmut Toka, il il gezerek mesleğini sürdürüyor.

Kalaycılık yapan ve 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşayan Mahmut Toka, il il gezerek mesleğini sürdürüyor.

Toka, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremler sırasında Kahramanmaraş'ta olduğunu ve oturduğu evinin ağır hasar aldığını söyledi.

Aile olarak yaklaşık 80 yıldır mesleklerini sürdürdüklerini aktaran Toka, şunları kaydetti:

"Kalaycılık mesleğini ben babamdan, babam da kendi babasından öğrenmiş, biz aile olarak yaklaşık seksen yıldır bu mesleği yapıyoruz. Ben 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Memleketi gezerek, kalaycılık yaparak ekmeğimizi kazanıyorum. Benden başka bu mesleği yapan belki birkaç kişi daha vardır. Bu mesleği yapan çok kişi kalmadı, bitme aşamasına gelen bir mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Depremden etkilendiğimiz için bu bölgeye geldik, depremden önce kendi memleketimizde mesleğimizi icra ediyorduk."

Toka'ya ata yadigarı bakır kaplarını kalaylatan Önder Bak ise "Dedemden ve nenemden eski bakır kapları kalaylattırmak istiyordum fakat buralarda bu işi yapan birisini bulamadım. Kahramanmaraş'tan gelen depremzede kardeşimiz kalayladı, ellerine sağlık çok güzel oldu ve ayrıca bu mesleği yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş Aile Güncel Haberler

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