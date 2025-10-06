Deprem Bölgesinden Aldıkları Hasarlı Araçlarla Operasyon: 10 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, deprem bölgesinden aldıkları hasarlı araçların şasi numaralarını yurt dışından getirilen araçlara işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla 8 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 35'i yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise salıverildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.