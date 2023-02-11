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Deprem bölgesinden 51 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Güncel Haberler

Deprem bölgesinden 51 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 51 kişi, askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 51 kişi, askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

Adana'dan kalkan ve depremlerde yaralanan 51 kişi ile 45 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Havalimanı Kahramanmaraş İstanbul Adana Güncel Haberler

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