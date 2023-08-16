Deprem bölgesindeki Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Deprem bölgesindeki öncelikli kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için uygulanan Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için uygulanan 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA