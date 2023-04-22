Deprem bölgesindeki TDV personelinin ulaşımını kadın şoför sağlıyor

Türkiye Diyanet Vakfında (TDV) şoför olarak çalışan Banu Çiçekdağı, kuruma ait minibüsle deprem bölgesinde görev yapan personelin ulaşımını sağlıyor.

TDV, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren afetzedelerin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

Depremzedelerin gıda ve yemek ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra hemen her alanda görev alan TDV personeli, sosyal etkinliklerle de ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.

Adıyaman'da farklı noktalarındaki yemek çadırlarının yanı sıra çadır kent ve konteyner kentteki faaliyetlerini sürdüren TDV personelinin ulaşımını ise Banu Çiçekdağı, sağlıyor.

Kuruma ait minibüsle mesai yapan Çiçekdağı, Adıyaman başta olmak üzere Malatya ve Hatay'a da giderek TDV'nin çalışmalarında aktif rol alıyor.

Çiçekdağı, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve 25 yıldır aktif araç kullandığını söyledi.

Deprem bölgelerindeki personeli, Adıyaman, Malatya ve Hatay'a götürüp getirdiğini belirten Çiçekdağı, "Türkiye Diyanet Vakfında çalışıyorum. Şoför olarak çalışıyorum. 6 ay oldu başlayalı. Merkezde çalışıyorum. Çok mutluyum. Vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Küçüklüğünden beri araba tutkusu olduğuna dikkati çeken Çiçekdağı, "Araba kullanmayı çok severim. Bir gün sürmesem benim için vakit geçmez. O yüzden uzun yolda bile keyifle gidip geliyorum. Arkadaşlarımızın, personelin canı önce Allah'a sonra bana emanet. Elimden geldikçe daha çok dikkat edip yerlerine götürüp getirmeyi istiyorum, Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.