DEPREM BÖLGESİNDEKİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN 50 TON MAMA DESTEĞİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgede yaşayan sokak hayvanları unutulmadı. Mamasepeti.com ve HAÇİKO anlamlı bir iş birliğine imza atarak 50 ton mama desteği için kolları sıvadı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından Mamasepeti.com ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO), deprem bölgesindeki illere 1 yılda toplam 50 ton mama yardımı yapılacağını açıkladı. Ömür Gedik ile Sinan Timuçin, yaptıkları iş birliği ile ilk TIR'ın yola çıktığını dile getirdi.

ÖMÜR GEDİK: SOKAK HAYVANLARININ BİZE İHTİYACI VAR

Deprem bölgesinde büyük bir yıkım yaşandığını hatırlatan HAÇİKO Başkanı Ömür Gedik, "Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Bu yıkım sonrasında, restoranlardan ve evlerden beslenme alışkanlığına sahip sokak hayvanlarının hepsi şu anda aç. Karıştıracak çöpleri bile kalmadı. Orası tekrar yapılandırılacak. ve bu geçen süre içinde oradaki canlıların yanında olmamız lazım. Gerek barınaklara gerekse sokak hayvanlarına mama dağıtımımız devam edecek. Sinan Timuçin her ay 3 ton mamayı deprem bölgesine gönderecek. HAÇİKO ve Mamasepeti.com olarak ihtiyaç sahibi hayvanlarımıza bunu sağlayacağız. İlk TIR'larımız yola çıktı. Hayvan insan diye ayırmadan, elimizden geleni yapacağız" dedi.

SİNAN TİMUÇİN: 50 TON MAMA YARDIMI YAPACAĞIZ

Mamasepeti.com sahibi Sinan Timuçin, "Zor günler geçiriyoruz. Halkımız büyük bir felaket ile mücadele ediyor. Biz insanlarımıza yaptığımız yardım dışında, sokak hayvanlarımız içinde destek olacağız. Ömür Gedik'e teşekkür ederim, yardımlarıyla deprem bölgesindeki illere toplamda 50 ton mama yardımı yapacağız. İlk TIR'larımız yola çıktı. Mamasepeti.com olarak deprem bölgesinde olacağız. Tüm ihtiyaçlar için her zaman göreve hazırız" şeklinde konuştu.