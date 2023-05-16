Deprem Bölgesindeki Seçim Sonuçları Dolayısıyla Vatanaşlara Tiktok Hesabından Hakaret Eden Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde deprem bölgesinde kullanılan oylar dolayısıyla vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabında hakaret içerikli yayın yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün TikTok isimli sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde ortaya çıkan oy oranları nedeniyle depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren bir video yayınlayan kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINDA BULUNMA İHTİMALİNE KARŞI YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Yapılan açıklamada şüpheli hakkında gözaltına alınma talimatı verildiği ve yurt dışında bulunma ihtimaline karşı yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.