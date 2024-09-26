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Deprem Bölgesindeki Öğrencilere Eğitim Desteği

Deprem Bölgesindeki Öğrencilere Eğitim Desteği
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, deprem bölgelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği verilecek. İlkokul öğrencileri için 24 bin 600 TL, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri için ise 28 bin 800 TL destek sağlanacak.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere 2024-2025 öğretim yılında ilkokul kademesinde 2, 3, 4. sınıftaki öğrenciler için 24 bin 600 TL, ortaokul kademesinde 6, 7, 8. sınıf  ile ortaöğretim kademesinde 10, 11, 12. sınıfta öğrenim gören her bir öğrenci için ise 28 bin 800 TL  eğitim öğretim desteği verilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Ekonomi Güncel Deprem

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