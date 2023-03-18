Deprem bölgesindeki halk eğitim kurslarına 39 bin 736 kişi katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta deprem felaketinin yaşandığı illerden 10'unda 64 noktada oluşturulan halk eğitimi kurslarına 39 bin 736 kursiyerin katıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta deprem felaketinin yaşandığı illerden 10'unda 64 noktada oluşturulan halk eğitimi kurslarına 39 bin 736 kursiyerin katıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların eğitime erişimi için hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen çalışmalara, deprem bölgesindeki illerden 10'unda devam edildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilde 64 noktadaki halk eğitimi kurslarımıza 39 bin 736 kursiyerimiz katıldı. Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlerle hizmet sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.