İSTANBUL-DEPREMDE YARALANAN 6 KİŞİ AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ
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MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yaralanan 6 kişi, Adana'dan hareket eden ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yaralanan 6 kişi, Adana'dan hareket eden ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yaralanan 6 kişi daha İstanbul'a getirildi. Yaralıları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait CASA tipi ambulans uçakla Adana'dan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apron'una indi. Ambulans uçakta bulunan 6 yaralı ve 5 refakatçı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel