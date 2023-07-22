Deprem Bölgesindeki 11 İl İçin 'Yerinde Dönüşüm' Projesine 80 Bin Başvuru

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık tarafından deprem bölgesindeki 11 il için başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesine 5 günde 80 binin üzerinde başvuru geldiğini açıkladı.

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlattığımız 'Yerinde Dönüşüm' projemiz, depremzede kardeşlerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 'Yerinde Dönüşüm' projemizin 5'inci gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. Beş gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması; projemizin vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir. İnşallah 'Yerinde Dönüşüm' ile, dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeden, her bir aşamasını Bakanlığımızın denetleyeceği bir süreç yürüterek şehirlerimizi ihya edeceğiz. Vatandaşlarımızla el ele vererek 11 şehrimizde hayatı canlandıracak ve güvenli, hızlı bir inşa sürecini gerçekleştireceğiz ifadelerine yer verdi. (DHA)