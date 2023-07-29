Deprem bölgesinde zeytinliklere yapılaşma protestosu

Antakya Dikmece köyünde, deprem bölgesinde zeytinliklerin imara açılmasını öngören kararın ardından iş makinaları zeytin bahçelerine girdi. Jandarma tarafından engellenen köylüler, durumu alkışlarla protesto etti.

DİLAN KUTLU

Deprem bölgesinde zeytinliklerin imara açılmasını öngören kararın ardından Antakya Dikmece köyünde bugün çok sayıda iş makinası zeytin bahçelerine ve tarım arazilerine girdi. Arazilerine girmeleri Jandarma tarafından engellenen köylüler, arazilerine jandarma tarafından sokulmazken durumu alkışlarla protesto etti.

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin 14 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından deprem bölgesi Hatay'da tarım arazilerine konut yapımı başladı.

TOKİ inşaatları sebebiyle alınan kamulaştırma karalarından biri de Hatay'ın Dikmece köyünde uygulandı. Jandarma eşliğinde iş makinaları ile bugün köylülerin tarım arazilerine girildi. Yaşanılan durum köylülerin tepkisine yol açtı.

Arazilerine iş makinalarını sokmayan köylüler önlerine barikat kuran jandarmayı alkışlarla protesto etti.