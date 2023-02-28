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Deprem bölgesinde yunus timleri dar sokaklarda güvenliği sağlıyor

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Deprem bölgesinde yunus timleri dar sokaklarda güvenliği sağlıyor

Kahramanmaraş'ta, deprem sonrası sayıları artırılan yunus timleri, güvenliğin sağlanmasında etkin görev alıyor.

Kahramanmaraş'ta, deprem sonrası sayıları artırılan yunus timleri, güvenliğin sağlanmasında etkin görev alıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus timleri, araçların giremeyeceği dar sokaklarda olaylara müdahale ediyor.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görev alan 33 personel ve 12 motosikletli ekip, deprem sonrası gönderilen takviyelerin ardından 42 motosiklet ve 77 personelle göreve devam ediyor.

Kent merkezindeki yollarda yapılan uygulamalı, planlı çalışmaların yanı sıra dar sokak ve caddelerde meydana gelen olaylara hızlı ve seri müdahale eden yunus timleri, enkazların çevresinde ve içinde yağma ve hırsızlık olaylarına karşı da güvenlik önlemi alıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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